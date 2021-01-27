يديها ظهره فى السرير.. تعليق ناري من أحمد كريمة على ضرب الزوج لـ زوجته

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على المقترح المقدم من نائبة بالبرلمان تطالب بتوقيع عقوبة على الزوج الذى يضرب زوجته، وأن العقوبة ستكون بين 3 سنوات لـ 5 سنوات.





وقال أحمد كريمة إن الشرع يمنع الرجل من إيذاء زوجته، ومن تتعرض للزوج من الممكن أن تطلب الطلاق للضرر، وأن الشرع رسم وسائل الإصلاح.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الزوجة الناشز هى التى لا تصلي والتى لا تقدم للزوج حقوقه والتى لا تهتم بأولادها والتى لا تضع وزنا لزوجها.





ولفت إلى أن القرآن ذكر فى سورة النساء كل الأمور الخاصة بمعاقبة المرأة، فـ الدين أمر بالوعظ و الهجر فى المضاجع قبل أن يلجأ الرجل لضرب زوجته.





وأكد أن الرجل فى البداية يعظ زوجته و بعد ذلك يهجرها أى "يديها ظهره فى السرير"، والثالثة يضربها و الضرب هنا ليس الضرب الذى يتسبب فى جروح، لكن بـ أخرج السواك وهو فى حجم القلم الرصاص ويضربه به.

وأشار إلى أن لابد من وجود دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج للتعرف على الحقوق و الواجبات.