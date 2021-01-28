تحدثت عنها «عبد الدايم» في البرلمان.. أبرز معارض الكتب التي جابت محافظات مصر

تحدثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال إلقاء بيان وزارة الثقافة أمس أمام مجلس النواب، عن العديد من معارض الكتب التي أقامتها خلال الفترة الماضية.





ونرصد في هذا التقرير أبرز المعارض التي أقيمت وجابت محافظات مصر المختلفة على مدار العام الماضي، وكانت الوزارة قد أولت اهتماما بالغا كي يصل الكتاب والمعرفة إلى كافة المواطنين وخاصة في محافظات ودعما لصناعة النشر في ظل جائحة كورونا و تحقيقا للعدالة الثقافية كمحور من محاول استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.





و نظمت الوزارة من خلال قطاعاتها أكثر من 100 معرض للكتاب على رأسها الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 900 دار نشر عربي ومصري واجنبي من 40 دولة حول العالم شغلو 808 أجنحة وتخطى عدد زواره 3.8 مليون زائر واختيرت السنغال ضيف شرف الدورة وجمال حمدان شخصيته وتتابعت معارض الكتب على مستوى الجمهورية حيث تنوع توزيعها ما بين الجامعات مثل الأزهر، الإسكندرية، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج وبني سويف ومدن ومراكز المحافظات مثل المنصورة قنا والأقصر ولأول مرة منذ فترة طويلة ينظم معرضا للكتاب بساحة دار الأوبرا.





كما وصلت معرض الكتب لأول مرة إلى (24) قرية في الصعيد مقسمة على (4) محافظات هي (5 ) قرى بأسيوط في مركز شباب قرية التمساحية ، ديروط الشريف، مركز شباب الشيخ نجيب ، ابنوب، النخيلة ، (6 ) قري بالمنيا هي منشأة زعفرانة، أطسا البلد، بردنوها، ابوقرقاص، أبوان ودهمرو، ( 6) قرى بسوهاج هي بندار الكرمانية، الصلعا، طهطا، شطورة، طما وأم دومة، و (7) قرى بالوادي الجديد هي المنيرة، مدرسة الراشدة الثانوية، المعصرة، بيت ثقافة القصر، بولاق وشرق بولاق إلى جانب عشرات المعارض الثابتة لقصور الثقافة بمقراتها في محافظات الصعيد أو التي تُنظم بالتوازي مع الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على مدار العام وتشارك بها أيضا هيئة الكتاب ، كما شاركت الوزارة في 4 معارض دولية هي نيودلهي، الدار البيضاء، مسقط والشارقة.



