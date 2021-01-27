ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الشباب والرياضة: منتخب اليد رفع سقف طموحنا بأدائه الرائع أمام الدنمارك ..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:49 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
محمود محسن
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الوطني لكرة اليد رفع سقف طموحنا بأدائه، موجها الشكر للرئيس السيسي على متابعته، وعلى كلمته التي حمست الرياضة المصرية بشكل عام، وهو ما يمثل تقديرا لما قدمه المنتخب الوطني.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أرسل رسالة شكر لمنتخب مصر أيضًا على ما تم تقديمه أمام منتخب الدنمارك أفضل منتخبات العالم.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن ما حدث بمباراة الدنمارك كان بمثابة نهائي مبكر واستمر الأداء العالي من لاعبي المنتخب الوطني بلياقة بدنية عالية على الرغم من وصول المباراة للوقت الإضافي.

وأشار إلى أنه يتابع المنتخب ويتواصل معهم عن طريق الفيديو كونفرانس، مؤكدا أنني قمت بتحية المنتخب ووجهت لهم رسالة الرئيس ورئيس الوزراء على ما قدموه. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية

وزير الرياضة: مباراة سلوفينيا كانت مصيرية وأثق باللاعبين في لقاء الدنمارك

رسالة رئيس الوزراء لـ منتخب مصر لليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

هاني حتحوت لـ لاعبي منتخب كرة اليد: فخورون بكم

مكنوش مصدقين .. عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب كرة اليد

شرفتونا وقاتلتم للنهاية.. أبو ريدة يوجه رسالة للاعبي منتخب كرة اليد

ترشيحاتنا

حكم الشرع في ترك إذاعة القرآن الكريم تعمل ليل نهار.. الإفتاء تجيب

بينهم خماسي الزمالك.. رسميًا زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

فلبينية تقاضي زوجها المصري في الكويت

شاهد.. مضيفة توضح أماكن سرية في الطائرة

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

بدلة واحدة.. ياسمين صبرى وهيفاء وهبي تتنافسان بهذه الإطلالة

رغم فوائدها.. 5 أضرار خطيرة تسببها الكوارع لمرضىى الكوليسترول