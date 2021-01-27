وزير الشباب والرياضة: منتخب اليد رفع سقف طموحنا بأدائه الرائع أمام الدنمارك ..فيديو

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الوطني لكرة اليد رفع سقف طموحنا بأدائه، موجها الشكر للرئيس السيسي على متابعته، وعلى كلمته التي حمست الرياضة المصرية بشكل عام، وهو ما يمثل تقديرا لما قدمه المنتخب الوطني.





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أرسل رسالة شكر لمنتخب مصر أيضًا على ما تم تقديمه أمام منتخب الدنمارك أفضل منتخبات العالم.





وتابع وزير الشباب والرياضة، أن ما حدث بمباراة الدنمارك كان بمثابة نهائي مبكر واستمر الأداء العالي من لاعبي المنتخب الوطني بلياقة بدنية عالية على الرغم من وصول المباراة للوقت الإضافي.





وأشار إلى أنه ي تابع المنتخب ويتواصل معهم عن طريق الفيديو كونفرانس، مؤكدا أنني قمت بتحية المنتخب ووجهت لهم رسالة الرئيس ورئيس الوزراء على ما قدموه.