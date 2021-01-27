محمد هنيدي لمنتخب مصر لليد: «شرفتونا كلنا فخورين بيكم»
الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:06 م
وجّه الفنان محمد هنيدي شكره إلى منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك بطل العالم، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر.
وعلق هنيدي عبر صفحته بموقع فيس بوك، على خسارة المنتخب الوطني للمباراة بضربات الجزاء، قائلا: اداء عظيم من رجالتنا، شرفتونا وكلنا فخورين بيكم".
كما وجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر للاعبي المنتخب الأول لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولي في مونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر رغم وداع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب الدنمارك حامل لقب المونديال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 35-35 .
وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بأداء منتخب مصر لكرة اليد الذي كان ندًا قويًا لمنتخب الدنمارك ونجح في أن يصل باللقاء إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي واللجوء للوقت الإضافي الأول على شوطين ثم الوقت الإضافي الثاني على شوطين في أداء عكس إرادة منتخب مصر لكرة اليد وتصميم اللاعبين على تحقيق انجاز للرياضة المصرية.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب كرة اليد شرف الرياضة المصرية وقدم أداء مميزا ونجح أن يكون بين الثمانية الكبار في عالم كرة اليد في العالم ، ورغم الخسارة من الدنمارك إلا أن الفريق قدم أداء مميزا وبطوليا خلال اللقاء وهو ما كسب إحترام العالم بهذا الأداء.