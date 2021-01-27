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فن

محمد هنيدي لمنتخب مصر لليد: «شرفتونا كلنا فخورين بيكم»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
وجّه الفنان محمد هنيدي شكره إلى منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك بطل العالم، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر.

وعلق هنيدي عبر صفحته بموقع فيس بوك، على خسارة المنتخب الوطني للمباراة بضربات الجزاء، قائلا: اداء عظيم من رجالتنا، شرفتونا وكلنا فخورين بيكم".

كما وجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر للاعبي المنتخب الأول لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولي في مونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر رغم وداع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب الدنمارك حامل لقب المونديال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 35-35 . 

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بأداء منتخب مصر لكرة اليد الذي كان ندًا قويًا لمنتخب الدنمارك ونجح في أن يصل باللقاء إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي واللجوء للوقت الإضافي الأول على شوطين ثم الوقت الإضافي الثاني على شوطين في أداء عكس إرادة منتخب مصر لكرة اليد وتصميم اللاعبين على تحقيق انجاز للرياضة المصرية. 

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب كرة اليد شرف الرياضة المصرية وقدم أداء مميزا ونجح أن يكون بين الثمانية الكبار في عالم كرة اليد في العالم ، ورغم الخسارة من الدنمارك إلا أن الفريق قدم أداء مميزا وبطوليا خلال اللقاء وهو ما كسب إحترام العالم بهذا الأداء. 

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