بداية النهاية.. النتائج المترتبة على مشكلة الخرس الزوجي

يتسبب روتين الحياة بين الزوج والزوجة وتكرار نفس التفاصيل بشكل يومي في الشعور بالملل، الأمر الذي يؤدي إلى الخرس الزوجي الذي يتسبب في قلة التواصل فيما بينهما.



ويعتبر الخرس الزوجى أو الصمت الزوجى هو بداية النهاية لـ الحياة الزوجية ؛ حيث يواجه الكثير من الأزواج والزوجات بعد الفترة الأولى من الزواج يواجهون مشكلة تتمثل في الصمت وقلة الحوار والتواصل داخل الأسرة.

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وقال الدكتور مصطفى محمود استشارى العلاقات الأسرية، إن البعض يتساءل حول تغير الحياة بين الزوجين للوصول إلى الخرس الزوجي ، والذي يفقد فيه الزوجان التواصل مع بعضهما البعض، وتتحول الحياة إلى حياة صامتة.

وأوضح محمود في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يعتبر الخرس الزوجي بمثابة الطلاق العاطفي بين الزوجين والتى يترتب عليها الكثير من المشكلات تبدأ بالجفاف العاطفي والتباعد الوجداني .



وتابع محمود، بأنه يمكن ان يؤدي الخرس الزوجي إلى ما يسمى بالطلاق الروحى، وهو ان يعيش كلا الزوجين تحت سقف واحد ولكنهما منفصلان معنويا بحكم عدم تبادلهما الحديث بدرجة مناسبة.





وأضاف محمود، إلى انه غالبا ما تزداد الفجوة بين الزوجين وتكون الحياة الأسرية أكثر تعقيدا ويتجه الكيان الزوجي إلى السقوط بعد فترة من حدوث الخرس الزوجي





وأشار محمود، إلى ان الخرس الزوجي وكثرة الملل داخل الأسرة قد يتسبب في ظهور مشكلات أسرية أكبر، مثل: التقرب إلى شركاء حياة اخرين وقد يحل محل الزوج أو الزوجة صديق أو صديقة وتكون العلاقة معهم أقوى من علاقة الزوج بزوجته.



