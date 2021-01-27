تاج الدين: اللقاحات المتاحة الآن لا تحمي من الإصابة بكورونا 100%

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن عملية التطعيمات باللقاحات المتاحة الآن لا تحمي الإصابة بفيروس كورونا 100% ولكن تقلل احتمالية الخطر، وظهور مضاعفاته.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن الوضع الحالي لمصر على مستوى إصابات كورونا أفضل من أوقات سابقة حيث ان هناك أوقات كثيرة كانت الإصابات في حالة زيادة.



