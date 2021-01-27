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توك شو

تاج الدين: اللقاحات المتاحة الآن لا تحمي من الإصابة بكورونا 100%

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم التوك شو
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن عملية التطعيمات باللقاحات المتاحة الآن لا تحمي الإصابة بفيروس كورونا 100%  ولكن تقلل احتمالية الخطر، وظهور مضاعفاته.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن الوضع الحالي لمصر على مستوى إصابات كورونا أفضل من أوقات سابقة حيث ان هناك أوقات كثيرة كانت الإصابات في حالة زيادة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية إن انخفاض عدد المصابين ساعدنا في تجاوز تبعات الموجة الثانية، موضحا أنه تم انتهاء التجارب المعملية للقاح المصري، ويتم إجراء الفحوصات الآن بالمركز القومي للبحوث، وهناك خطوات إضافية سيتم اتخاذها للتأكد من أمان اللقاح.
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