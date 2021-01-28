أخبار التكنولوجيا.. خدعة جديدة على واتساب تضرب هواتف أندرويد ببرامج ضارة.. سوني تطلق هاتف Xperia Pro بسعر باهظ

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
حظرت الحكومة الهندية أكثر من 250 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة خلال الأشهر الماضية، حيث زعمت تصرفها هذا بمشاكل تتعلق بجمع البيانات واختراق خصوصية المستخدمين الهنود.
أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الأحدث للبيع في الصين Motorola Edge S، هو يعد أول جهاز للعلامة التجارية الصينية يعمل بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 870،، المبني على تقنية 7 نانومتر.
كشف الباحث الأمني "لوكاس ستيفانكو" بشركة ESET، لأمن وتكنولوجيا المعلومات، عن وجود هجوم ضارٍ ببرمجيات خبيثة منتشرة على تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد.
أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية، خدمتها الأخبارية Facebook News في أول سوق لها خارج الولايات المتحدة، ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، في المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم استخدام خدمة الأخبار التابعة للشبكة الاجتماعية.
أطلقت شركة سوني Sony، أخيرا، هاتفها الذكي Xperia Pro، والذي أعلنت عنه في شهر فبراير من عام 2020، ويتوفر الهاتف المزود بتقنية الجيل الخامس 5G، حصريا للبيع في الولايات المتحدة بسعر باهظ يبلغ 2500 دولار أمريكيا.
يبحث الجميع عن أفضل تطبيقات للترجمة على الإنترنت، على الرغم من أن تطبيق جوجل يحتل صدارة تلك القائمة إلا أن إمكانياته لا تناسب الكثيرين، ويتضمن متجر جوجل بلاي بعضا من أفضل تطبيقات الترجمة المخصصة لهواتف أندرويد، لذا إذا كانت لا تجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، نقدم إليك فيما يلي أفضل تطبيقات الترجمة الفورية المجانية لهاتفك الأندرويد.
أفاد تقرير جديد نشره موقع "DigiTimes"، أنه سيتم إطلاق سماعات AirPods Pro 2 القادمة من آبل Apple ، النصف الأول من عام 2021.