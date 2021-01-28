أحدث ظهور لـ محمود حجازي برفقة مينا مسعود من مؤتمر "في عز الضهر"...شاهد

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ويظهر حجازي في الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود زميله في فيلمه الجديد "في عز الضهر" من خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل ، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي ،ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.





وعلق حجازي علي الصورة قائلا:" فيلم "في عز الضهر" قريبا ".













يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.





وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.





وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎









علي جانب اخر كشف الفنان العالمي مينا مسعود عن خطط وكواليس مشاركته في فيلم "في عز الضهر" الذي يخوض به أولى بطولاته بالسينما المصرية وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل ، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي ،ميرنا نور الدين، ومحمود حجازي، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.





وأكد مسعود ان شخصية "حمزة" التي يخوض بها أولى تجاربه في السينما المصرية هي ما جذبته للمشاركة في فيلم "في عز الضهر" بالإضافة إلى وجود مرقس عادل الذي وصفه بالمخرج الطموح.





وأضاف الفنان العالمي أن شخصية "حمزة"، وهو مجرم دولي يسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر، وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض المهام الإجرامية.