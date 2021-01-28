أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من تقرحات الفم إليك العلاج

تبدو قرح الفم عادةً على شكل قرح دائرية بيضاء اللون على البطانة الداخلية لفم طفلك أو على سطح لثة طفلك أو لسانه ، ومن الممكن أن تكون هذه القرح مؤلمة ، خاصة عندما يأكل طفلك الأطعمة المالحة أو الحارة.

و في بعض الأحيان قد يرفض طفلك الطعام حتى تبدأ القرح في الشفاء ، وهناك بعض الحالات قد تسبب القرحة في إصابة الطفل بالحمى .

ونصح المتخصصين أنه إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بقرحة مرتبطة بعدوى في الفم ، فمن الجيد أن ترى طبيبك .

أعراض تقرحات الفم

يجب أن ترى طبيبك العام على وجه السرعة إذا كان طفلك يعاني من تقرحات حادة في الفم مصحوبة بأعراض مرض عام مثل:

فقدان الوزن

آلام في المعدة

الحمى غير المبررة

الدم أو المخاط في البراز

تصلب الرقبة والتعب

تقرحات حول الشرج.

وذلك لأن قرح الفم يمكن أن تكون ناتجة في بعض الأحيان عن مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض التهاب الأمعاء.

علاج تقرحات الفم

عادة لا تحتاج قرح الفم البسيطة إلى علاج وستختفي في غضون أسبوع.

إذا كان طفلك يعاني من الألم ، يمكنك تجربة وضع هلام مخدر للفم على المنطقة. يمكنك شراء جل الفم بدون وصفة طبية من الصيدليات. يمكنك أيضًا تجربة شطف الماء الدافئ والملح إذا كان طفلك كبيرًا بما يكفي للشطف أو الغرغرة بالسوائل.

شجع طفلك على تناول كميات كافية من السوائل من خلال تقديم رشفات صغيرة ومتكررة من الماء. هذا سوف يساعد على منع الجفاف .

هناك علاجات محددة لالتهابات الفم التي تسببها القلاع وفيروس قرحة البرد. سيخبرك طبيبك العام بهذه الأمور إذا كان طفلك بحاجة إليها.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.