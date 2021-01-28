ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من تقرحات الفم إليك العلاج

الخميس 28/يناير/2021 - 08:20 ص
أعراض اذا ظهرت على
أعراض اذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من تقرحات الفم إليك العلاج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 تبدو قرح الفم عادةً على شكل قرح دائرية بيضاء اللون على البطانة الداخلية لفم طفلك أو على سطح لثة طفلك أو لسانه ، ومن الممكن أن تكون هذه القرح مؤلمة ، خاصة عندما يأكل طفلك الأطعمة المالحة أو الحارة.

و في بعض الأحيان قد يرفض طفلك الطعام حتى تبدأ القرح في الشفاء ، وهناك بعض الحالات قد تسبب القرحة في إصابة الطفل  بالحمى .

 ونصح المتخصصين أنه إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بقرحة مرتبطة بعدوى في الفم ، فمن الجيد أن ترى طبيبك .

أعراض تقرحات الفم

يجب أن ترى طبيبك العام على وجه السرعة إذا كان طفلك يعاني من تقرحات حادة في الفم مصحوبة بأعراض مرض عام مثل:

فقدان الوزن
آلام في المعدة
الحمى غير المبررة
الدم أو المخاط في البراز
تصلب الرقبة والتعب
تقرحات حول الشرج.
وذلك لأن قرح الفم يمكن أن تكون ناتجة في بعض الأحيان عن مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض التهاب الأمعاء.

علاج تقرحات الفم

عادة لا تحتاج قرح الفم البسيطة إلى علاج وستختفي في غضون أسبوع.

إذا كان طفلك يعاني من الألم ، يمكنك تجربة وضع هلام مخدر للفم على المنطقة. يمكنك شراء جل الفم بدون وصفة طبية من الصيدليات. يمكنك أيضًا تجربة شطف الماء الدافئ والملح إذا كان طفلك كبيرًا بما يكفي للشطف أو الغرغرة بالسوائل.

شجع طفلك على تناول كميات كافية من السوائل من خلال تقديم رشفات صغيرة ومتكررة من الماء. هذا سوف يساعد على منع الجفاف .

هناك علاجات محددة لالتهابات الفم التي تسببها القلاع وفيروس قرحة البرد. سيخبرك طبيبك العام بهذه الأمور إذا كان طفلك بحاجة إليها.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج وقف انتشار البهاق

مع تقلبات الجو.. تعرف على أعراض وعلاج قرح الحلق ومدة استمرارها

منها نقص الحديد وفيتامين ب.. أسباب الإصابة بقرح الحلق ومدة العلاج

كورونا والإقلاع عن التدخين من أسباب تقرحات الفم إليك العلاج

من مطبخك.. علاجات سريعة لقرح البرد

تقرحات الفم.. متى تكون علامة للإصابة بالسرطان

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 28 يناير 2021

من يخشى حدوث شيء فليردد هذا الدعاء حتى يطمئن قلبه

كل ما تريد معرفته عن سماعات آبل المنتظرة AirPods Pro وموعد طرحها

بعد الفوز على الزمالك.. المصري تحت 19 عامًا يفوز خارج ملعبه على الإنتاج الحربي بهدف

شاهد.. فعاليات تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

فيديو جراف| هبوط حاد.. هذا ما خسره واتساب بعد أزمة سياسة الخصوصية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص