في لمح البصر.. علاج منزلي لفطريات الفم

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أسباب فطريات الفم :



الأسنان التي لا تتلاءم بشكل صحيح أو التي لا يتم تنظيفها جيدًا.

يعد الأشخاص الذين يستخدمون أطقم الأسنان أكثر عرضة للإصابة ب فطريات الفم خاصة مع إرتداء أطقمالأسنان التي لا تتلاءم بشكل صحيح أو التي لا يتم تنظيفها جيدًا.







أيا كانت أسباب فطريات الفم فإذا كنت مصابًا بمرض فطريات الفم ، فستحتاج إلى دواء مضاد للفطريات لإزالة الخميرة. ومع ذلك ، قد تكون قادرًا على إدارة الأعراض المزعجة باستخدام العلاجات المنزلية أيضًا

علاج منزلى للفطريات فى الفم بالمياه المالحة



من المهم اللجوء إلى أسرع علاج منزلى للفطريات فى الفم لاحتواء العدوى و غالبًا ما يصف الأطباء الأدوية المضادة للفطريات على شكل غسولات للفم أو حبوب وقد تختفي الحالات الخفيفة من تلقاء نفسها.





ويعد الملح علاج فعال خاصة وأن له خصائص مطهرة وملطفة. هذا يجعله علاجًا منزليًا شائعًا للعديد من مشاكل الفم ويمكن أن يساعد شطف فمك بالمياه المالحة في كأفضل علاج منزلى للفطريات فى الفم



فقط قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتمضمض بالمحلول في جميع أنحاء فمك وابصق محلول الملح.





علاج فطريات الفم بالاعشاب والكركم

يحصل الكركم على لونه الأصفر النابض بالحياة من الكركمين. الكركمين مركب قوي يعتقد أن له قدرات مضادة للالتهابات يمكنك صنع

" حليب ذهبي " عن طريق خلط 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من عجينة الكركم (تم

شراؤه من المتجر أو محلي الصنع) مع رشة من الفلفل الأسود وكوب من الماء

المصفى أو الحليب من اختيارك

يُسخن في قدر حتى يسخن واغسلى المزيج في فمك وأنت تشربيه.



أدوية علاج فطريات الفم للكبار

يفعل هذا عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء مما يساعد على حماية جسمك من العدوى.



كما أنه يساعد هذه الخلايا على العمل بفعالية أكبر ويحميها من الجزيئات الضارة ويساعدنظام المناعة الصحي على إعادة التوازن إلى جسمك. زيادة تناولك لفيتامين ج إذا كنت تعاني من نقص قد يساعد في تعزيز قدرة جسمك على التغلب على العدوى.



ويمكن إستخدام خل التفاح خاصة وأن له خصائص مضادة للفطريات وقد يكون خيارًا علاجيًا

بديلًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب الفم.

يمكن بجانب العلاجات الطبيعية اللجوء إلى أدوية علاج فطريات الفم مثل فيتامين ج (يسمى أيضًا حمض الأسكوربيك) ضروري لوظيفة الجهاز المناعي المناسبة.يفعل هذا عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء مما يساعد على حماية جسمك من العدوى.كما أنه يساعد هذه الخلايا على العمل بفعالية أكبر ويحميها من الجزيئات الضارة ويساعدنظام المناعة الصحي على إعادة التوازن إلى جسمك. زيادة تناولك لفيتامين ج إذا كنت تعاني من نقص قد يساعد في تعزيز قدرة جسمك على التغلب على العدوى.

أضف 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح غير المصفى الخام إلى 1 كوب من الماء فقط اغسل الغسول في فمك لمدة 15 ثانية على الأقل.

ابصق الخليط ويوصي بعض المتخصصين في مجال الصحة الطبيعية بشطف خل التفاح غير المخفف ، ولكن هذا قد يسبب إحساسًا مؤلمًا بالحرقان في فمك. أضف 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح غير المصفى الخام إلى 1 كوب من الماء فقط اغسل الغسول في فمك لمدة 15 ثانية على الأقل.ابصق الخليط ويوصي بعض المتخصصين في مجال الصحة الطبيعية بشطف خل التفاح غير المخفف ، ولكن هذا قد يسبب إحساسًا مؤلمًا بالحرقان في فمك.





علاج فطريات الشفايف بزيت القرنفل



بعيدا عن فطريات الفم وطرق علاجها من السهل أيضا علاج فطريات الشفايف يمكنك استخدام زيت القرنفل كعلاج شعبي لمشاكل الفم لعدة قرون ولا يزال يستخدم في طب الأسنان حتى اليوم كمطهر ومسكن للآلام.



يستهد تناول زيت القرنفل كمكمل غذائي ويمكنك أيضًا صنع غسول للفم عن طريق نقع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون في كوب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق على الأقل وقومى بتصفية المحلول مع الاحتفاظ بالسائل واغسلى السائل حول فمك.



قد يسبب القرنفل رد فعل تحسسي أو تأثير مخدر في الفم لدى بعض الناس.