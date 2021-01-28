وزير الخارجية الأمريكي يشيد باتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، على اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.





ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن إسرائيل وستواصل العمل معها عن كثب لدفع السلام في المنطقة.





وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بما تحقق من تقدم في اتفاقيات "أبراهام" للسلام بين إسرائيل ودول عربية، مؤكدا على اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.





وأعرب بلينكن لنظيره الإسرائيلي عن رغبة واشنطن في دفع عملية السلام إلى الأمام.





وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "أقر وزير الخارجية الإسرائيلي أشكينازي والوزير بلينكن بالشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأكدا أن البلدين سيعملان معا عن كثب في مواجهة التحديات المقبلة"، بحسب الوكالة.



