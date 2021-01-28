الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لتخطي أحزانه أمام توتنهام

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.





َويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.





وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخيرا خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد.





في المقابل يسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو للثأر من الريدز بالفوز عليه في مباراة الليلة، بعد خسارة لقاء الدور الأول أمامه بهدفين مقابل هدف.





كان توتنهام تفوق على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج.



