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فن

نمبر وان على الكرسي.. شاهد إطلالة غريبة لـ محمد رمضان

الخميس 28/يناير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

وظهر محمد رمضان في الصورة بإطلالة عصرية غريبة، مشيرًا إلى علامة نمبر وان، وعلق على الصورة قائلا: "نمبر وان على الكرسي، مسائكم زين". 

يشار إلى أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "موسى" الذي يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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