تكليف ربيع مكي للقيام بمهام مدير إدارة البدارى التعليمية وعصمت زناتي وكيلًا للإدارة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكليف ربيع مكي عبدالعال للقيام بمهام مدير عام إدارة البداري التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بالإضافة إلى تكليف عصمت محمد أحمد زناتي للقيام بمهام وكيل إدارة البدارى التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وذلك حرصًا على انتظام سير العمل بإدارة البداري التعليمية.





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جاء ذلك خلال لقائه محمد عبدالمحسن أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكلًا من مدير إدارة البداري التعليمية ووكيل الإدارة المكلفين.













حيث أعلن المحافظ موافقته على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمتضمنة تكليف ربيع مكي عبدالعال كبير معلمين ويعمل وكيلًا لإدارة البداري التعليمية للقيام بأعباء ومهام وظيفة مدير إدارة البداري التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بالإضافة إلى تكليف عصمت محمد أحمد زناتي كبير معلمين بإدارة البداري التعليمية للقيام بأعباء ومسئوليات وظيفة وكيل إدارة البدارى التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.











