ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رامي ربيعة يرفض الإعارة للإسماعيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 02:02 م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الانتقال للإسماعيلي على سبيل الإعارة كما طلب مسئولو الدراويش.


وحاول مسئولو القلعة الحمراء إقناع رامي ربيعة أو بالموافقة على الإعارة للإسماعيلي طبقًا لطلب علي أبوجريشة وعماد سليمان بعد زيارتهم للقلعة الحمراء واجتماعهم مع محمود الخطيب، رئيس النادي.


ووافق بيتسو موسيماني على إعارة رامي ربيعة حتى نهاية الموسم لمنحة فرصة المشاركة أساسيًا، لكن اللاعب رفض بشكل تام، فيما تحفظ الجهاز الطبي بالأهلي على إعارة محمد محمود، خاصة أنه بحاجة لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يسير عليه حتى أبريل المقبل.


ويغادر الفريق الأحمر إلى الدوحة غدًا، الجمعة، برئاسة محمود الخطيب للمشاركة في مونديال العالم للأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بديل سيرينو.. موسيماني يفاجئ الخطيب بطلب إعادة لاعب الأهلي المعار

تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

وفد الإسماعيلي يزور الأهلي للحصول على خدمات مروان محسن ورامي ربيعة

القيعي يكشف كواليس حوار الخطيب مع علي أبو جريشة حول دعم الإسماعيلي

رحيل رامي ربيعة عن الأهلي.. والواجهة خليجية.. فيديو

ترشيحاتنا

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

خاص .. أول تعليق من وزير الرياضة على قرار الفيفا بالتمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة لنهاية يوليو

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب| تفاصيل

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

لو مطلقة.. اعرفى حقك بالقانون حال امتناع الزوج عن سداد النفقة

أخبار الفن.. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي .. هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار