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مرأة

فوائد صحية غير متوقعة لـ «أوراق النيم».. تقوية المناعة وتنقية الدم أبرزها

الخميس 28/يناير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يستخدم نبات النيم على نطاق واسع في علاج الكثير من الأمراض فهو يساعد  فى تقوية المناعة وتنقية الدم وإزالة السموم من الجسم  وعلاج بعض الأمراض مثل حمى الضنك وهو مرض ينتقل عن طريق البعوض

تتميز حمى الضنك بمجموعة واسعة من الأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل والطفح الجلدي والغثيان والقيء والضعف.

تبدأ الأعراض بالظهور بعد فترة حضانة الفيروس ، وهي 3-14 يومًا. في حالات قليلة ، لوحظ أيضًا إرهاق طويل الأمد.

في حالة التأخير في العلاج ، قد تصبح حمى الضنك مهددة للحياة بسبب مضاعفات مثل الانخفاض السريع في عدد الصفائح الدموية وصعوبات التنفس والنزيف من الأنف أو اللثة أو تحت الجلد.

  كيف يمكن استخدام النيم وأجزائه كعلاج فعال لـ حمى الضنك

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تشير الدراسات إلى أن مستخلص النيم يمكن أن يزيد من عدد الصفائح الدموية وعدد كرات الدم البيضاء في المرضى الذين يعانون من حمى الضنك الشديدة.

يمكنك مزج أوراق النيم مع بعض العلاجات الأخرى يمكن مزج مستخلص النيم مع أوراق البابايا ويعتبر مستخلص أوراق النيم مع مزيج من مستخلص أوراق البابايا علاجًا ممتازًا لعلاج حمى الضنك.

يعملان معًا على زيادة عدد الصفائح الدموية في مرضى حمى الضنك بمعدل أسرع ويساعد أيضًا في منع تكاثر الفيروس.

فوائد أوراق النيم للمناعة

يساعد تناول أوراق النيم  يوميًا على تقوية المناعة وتنقية الدم وإزالة السموم من الجسم ويمكنك تطبيق زيت النيم  المستخرج من الفاكهة والزهور كطارد رائع للبعوض. يمكن أن يؤدي استخدام زيت النيم موضعيًا إلى تقليل فرصة إصابة الشخص بحمى الضنك إلى حد كبير.

 تستخدم أوراق النيم على نطاق واسع لعلاج حمى الضنك. ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لعلاج الحمى المنتظمة من فيروسات الأنفلونزا وتعزيز جهاز المناعة في وقت واحد.

 تستخدم أوراق النيم لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض مثل اضطراب المعدة وانتفاخ البطن وتقرحات الجلد والأنف الدموي والديدان المعوية ومرض السكري واضطرابات الكبد ومشاكل الأسنان والجذام. ومع ذلك ، ينصح النساء الحوامل بتجنب استخدامها لأنها تسبب الإجهاض.
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