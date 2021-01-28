مدونون تشيك بجولة في المتحف المصري بالتحرير ..صور

واصل المدونون التشيك الذين جاءوا إلى مصر في زيارة تعريفية بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجهم السياحي، حيث قاموا بزيارة المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى أهم معالم مصر القديمة منها جامع عمرو ابن العاص، وكنيسة أبي سرجة.





وحرص هؤلاء المدونون على نشر العديد من الصور والفيديوهات عن الأماكن التي قاموا بزيارتها في مصر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.





ونالت هذه الصور والفيديوهات آلاف الإعجابات والتعليقات، كما تفاعل المدونون مع متابعيهم في الرد على تساؤلاتهم لا سيما بشأن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالمناطق السياحية في مصر، فضلا عن تجربتهم الخاصة في زيارة منطقة الأهرامات للمرة الأولي.





أشار السيد ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه من المقرر أن يستكمل هؤلاء المدونون برنامجهم السياحي بزيارة مدينة الغردقة ومدينة الأقصر خلال الايام القليلة القادمة.



