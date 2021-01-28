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ديني

وزير الأوقاف يلتقي بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى السودان

الخميس 28/يناير/2021 - 07:12 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس ، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا في الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021م حتى الخميس11/ 2/ 2021م .


وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية ، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.


جدير بالذكر أن القافلة الدعوية تضم كلًّا من :

م

الاسمالوظيفة
1.                    الشيخ الدكتور/ أشرف فهمي محمود موسى

مدير عام التدريب بالديوان العام

2.                    

الشيخ/ نور الدين محمد عبد الوارث قناويمدير عام المراكز الثقافية
3.                    الشيخ الدكتور/ عيد علي خليفة حسن

مدير الدعوة بأوقاف القاهرة

4.                    

الشيخ الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمّارالمدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية
5.                    الشيخ الدكتور/ على الله شحاته محمود الجمال

إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة

(رضى الله عنها)

6.                    

الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايمإمام وخطيب  بمسجد الصحابة بشرم الشيخ
7.                    الواعظة الأستاذة/ وفاء عبد السلام إبراهيم

واعظة متميزة  بالقاهرة

8.                    

الواعظة الأستاذة / دينا محمد حسن جداميواعظة متميزة  بالقاهرة
9.                    الواعظة المهندسة/ عبير أنور محمد خيري

واعظة متميزة  بالقاهرة

10.                

الواعظة المهندسة/ مرفت عزت محمد عثمانواعظة متميزة  بالقاهرة
11.                الواعظة الطبيبة/ جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ

واعظة متميزة  بالقاهرة

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