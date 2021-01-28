وزير الأوقاف يلتقي بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى السودان

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس ، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا في الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021م حتى الخميس11/ 2/ 2021م .





وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية ، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.





جدير بالذكر أن القافلة الدعوية تضم كلًّا من :