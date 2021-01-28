وزير الأوقاف يلتقي بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى السودان

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس ، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا في الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021م حتى الخميس11/ 2/ 2021م .
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية ، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
جدير بالذكر أن القافلة الدعوية تضم كلًّا من :
م
|الاسم
|الوظيفة
|1.
|الشيخ الدكتور/ أشرف فهمي محمود موسى
مدير عام التدريب بالديوان العام
2.
|الشيخ/ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي
|مدير عام المراكز الثقافية
|3.
|الشيخ الدكتور/ عيد علي خليفة حسن
مدير الدعوة بأوقاف القاهرة
4.
|الشيخ الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمّار
|المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية
|5.
|الشيخ الدكتور/ على الله شحاته محمود الجمال
إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة
(رضى الله عنها)
6.
|الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم
|إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ
|7.
|الواعظة الأستاذة/ وفاء عبد السلام إبراهيم
واعظة متميزة بالقاهرة
8.
|الواعظة الأستاذة / دينا محمد حسن جدامي
|واعظة متميزة بالقاهرة
|9.
|الواعظة المهندسة/ عبير أنور محمد خيري
واعظة متميزة بالقاهرة
10.
|الواعظة المهندسة/ مرفت عزت محمد عثمان
|واعظة متميزة بالقاهرة
|11.
|الواعظة الطبيبة/ جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ
واعظة متميزة بالقاهرة