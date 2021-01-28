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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يوجه دعوة عاجلة إلى دول المنطقة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:46 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
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شريف سيد
دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، دول المنطقة إلى التعاون الإقليمي، لإرساء الامن والإستقرار. 

وكتب ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جیراننا الکرام، الفرصة متاحه أمامنا لنعيد التأمل في قضية الأمن الإقليمي.كما نعلم فمثل هذا الأمن لايمكن شراؤه بالمال وتحقيقه عبر تكديس السلاح". 

وأضاف: "فالسبيل الوحيد لإرساء الأمن والإستقرار،هو التعاون الإقليمي الواسع بين دول المنطقة.ولطالما أكدت إيران على إستعدادها لتفعيل مثل هذا التعاون". 

ومن ناحية أخرى، أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن "أي تأخير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفع الحظر عن طهران، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".

وقال تخت روانجي في مقال نشره بصحيفة "نيويورك تايمز"، تحت عنوان "بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. فيمكنه أن يبدأ من هنا": "هناك نافذة مفتوحة لكي تستعيد الولايات المتحدة مصداقيتها وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وحذر إدارة بايدن "بأن تدرك أن أي تأخير في رفع الحظر، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".

و أضاف أن "النافذة أشرفت على الانغلاق وإذا لم تف الإدارة الأمريكية الجديدة بالتزاماتها ولم ترفع الحظر في وقت قصير، فإنها ستقضي على فرص التفاعل في الاتفاق النووي".

وقال تخت روانجي في مقاله: "يوم 14 يوليو 2015، وبعد محادثات دبلوماسية مكثفة وطويلة، تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاق النووي حيث كان جميع الأطراف في هذا الاتفاق متفائلين، كما نوه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له، بأن الاتفاق النووي مع إيران ليس سقفا، بل أساس متين، الآن علينا أن نبدأ في بنائه".
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