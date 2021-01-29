البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

استطاعت المطربة جنات أن تأثر بصوتها قلوب الجميع من أول ظهور لها، وعشقتها الجماهير من جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة مصر لعذوبة صوتها وإنفرادها بروح طفولية بريئة شاركتها دور البطولة في مشوارها الفني فتأخذ جانب خاص بها في قلوب عشاقها.





بدأت المطربة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية جنات مهيد مشوارها الفني وهي طفلة في الثامنة من عمرها في مسابقة غنائية في المغرب وفازت حينها بالجائزة الأولى، ثم ذاع صيتها بعد ذلك ليصل إلى السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية لتوجه لها دعوة بالغناء على المسرح الكبير لتتغنى بصوتها العذب بعضا من الأغنيات الطربية مما جعل صوتها يعلق في أذهان الجماهير.





ولكن بدأ مشوار جنات الحقيقي في العام 2004 حينما طرحت أولى أغنياتها إفهمني حبيبي، ولكن جاءت شهرتها الفعلية في العام 2006 عندما صورت فيديو كليب أكتر من سنة في ألبومها الشهير اللي بيني وبينك، ومن هنا بدأت في دمج صوتها الطربي الأصيل بالأغاني الشبابية لنتنج مزيجًا ممتعًا في الموسيقى العربية.





ولكن حديثنا اليوم عن الفيديو كليب المصور لأغنيتها " البادي أظلم " الذي حقق نجاحًا باهرًا لإختلاف فكرة تصويره من حيث جلوسها في سيارتها الفارهة كمدا في حبيبها الذي هجرها، ويحاول الرجوع إليها مجددًا ولكنها ترفض، و تجلس في سيارتها وتدور حوله دون إعطاءه أي إهتمام ومبالاه.





كانت السيارة من إنتاج الصانع الألماني العريق بورشه PORSCHE ، والتي تأسست في العام 1931 وتخصصت منذ إنشائها في صناعة السيارات الرياضية الشبابية بحد كبير والتي تمتلك رفاهية مترفة قلما تتواجد في غيرها من السيارات.





ظهرت السيارة PORSCHE في الفيديو كليب المصور لأغنية البادي أظلم من طراز PORSCHE BOXSTER موديل عام 2013 والتي إستمدت قوتها من محركان الأول بسعة 2.7 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 265 حصانا، ليسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 100 كيلو / متر في غضون 5.9 ثانية فقط.





أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 3.4 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 315 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات والذي يمكن السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كيلو / متر وذلك في غضون 5.1 ثانية فقط.



