محمد رمضان يثير الجدل في ظهور جديد بصحبة وحش فيراري.. قصة هذه السيارة | صور

"من يومي واخد قراري هفرد جناحي أطير.. بكرة هركب فيراري وهكون من الأساطير.. وحلفت ليعرفوني وهغني ويسمعوني ويكونلي في كل شارع صورة بالحجم الكبير.. قوم دور ع البداية ولا تزعل ع اللي راح واللي يقولك كفاية رد عليه بالنجاح " .. كلمات تحفيزية تلهمك إكمال طريق النجاح وتخطي الصعاب والمعوقات التي تواجهك، اجتمع عليها البعض بأنها كذلك، ويراها البعض الاخر بأنها كمد في منافسيه، إنها أغنية محمد رمضان "مصباح علاء الدين".





أثارت أغنية محمد رمضان الجديدة " مصباح علاء الدين " جدلا كبيرا كعادته في الشارع المصري، فمنهم من يرى أن رمضان بدأ في معرفة الاتجاه الصحيح لرسالة الفن، ومنهم أيضا من يرى أنه ما زال يخطو نفس خطواته وأن هذه الاغنية الهدف من كلماتها توجيه رسالة لمنتقديه كبقية أغنياته السابقة، ولكن المتفق عليه هنا أن رمضان ما زال متربعا على عرش الجدل في العالم العربي دون منافس.





ظهر محمد رمضان في الفيديو كليب المصور لأغنيته مصباح علاء الدين برفقة ابنته الكبرى حنين، واعتمدت أحداث الفيديو كليب بشكل رئيسي على إحدى سياراته الفارهة التي تضمنها أسطول سياراته التي أخذت جانبا كبيرا من حديث السوشيال ميديا لفترات طويلة، حيث كان يقود هذه السيارة الخارقة لتدل على المعنى الكامن خلف كلمات الاغنية.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الإيطالية الفارهة فيراري FERRARI والتي تأسست في العام 1947، وتخصصت حينها في إصدار فئة السيارات الرياضية الخارقة، لذلك اختار مؤسسها إنزو فيراري شعار الحصان الأسود الجامح كعلامة تجارية للشركة.





وامتلك محمد رمضان السيارة فيراري موديل عام 2017 والتي زودت بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 4500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يستطيع ان يولد قوة قدرها 570 حصانا، ويبلغ العزم الأقصى للدوارن 540 نيوتن / متر، لتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 3.4 ثانية فقط.





جدير بالذكر أن بداية محمد رمضان الفنية كانت من خلال خشبة المسرح، ليظهر بعد ذلك في عدة أدوار ثانوية عبر الشاشة الصغيرة، وكانت العلامة الفارقة في حياته تمثيله لدور ابن البواب في مسلسل " حنان وحنين " بطولة الفنان العالمي عمر الشريف والذي أثنى حينها على أداء محمد رمضان التمثيلي واختاره ليكمل مسيرة الفن المصري.