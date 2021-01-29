جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن حريقًا اندلع في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة الرومانية بوخارست.





وذكرت الوكالة نقلًا عن مسؤولين محليين أنه تم إجلاء 102 مريضًا داخل المستشفى فور اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن 4 على الأقل لقوا حتفهم خلال الحادث.





وأوضحت الوكالة، أن الحريق الذي تم إخماده اندلع في الساعة 3 بتوقيت جرينتش بأحد مباني مستشفيات ماتي بالس في بوخارست، فيما تجري السلطات تحقيقًا لمعرفة سبب انتشار الحريق.





واندلع الحريق، الذي تم إخماده على الفور، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش في أحد مباني مستشفى "ماتي بالس" في العاصمة بوخارست.