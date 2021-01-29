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أخبار العالم

خبراء الصحة العالمية يبدأون التحقيق لتحديد منشأ وباء كورونا في ووهان

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
يبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر أمس، بأن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حول العالم أكثر من 101.3 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.17 مليون حالة وفاة.
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