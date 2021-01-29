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رياضة

فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:03 ص
حسام حسن
حسام حسن
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عبدالله هشام
تراجع فرج عامر رئيس نادى سموحة عن تصريحاته أمس بشأن بيع حسام حسن مهاجم الفريق الاول لأحد فرق الدورى الممتاز بمبلغ 40 مليون جنيه . 

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : محدش عارف مين اللي تفاوض واتفق معانا على شراء حسام حسن ، عموما الاتنين مهتمين جدا بيه وبيتصارعوا على شرائه 

وأضاف : احنا اتفقنا مع واحد فيهم على بيع حسام حسن ب٤٠ مليون جنيه يدفع النصف في الأيام القليلة جدا القادمة والنصف الآخر قبل   بداية الموسم القادم  والتاني قال لي بالحرف الواحد استني لما تسمع مننا وارجوك ماتتصرفش علشان حيحصل تغييرات كتير عندنا الموسم القادم ولازم حسام حسن يكون موجود عندنا ، و معنديش حاجة تانية اقولها في هذا الموضوع وربنا يستر علي  حسام

وكان فرج عامر اكد امس لبرنامج نمبر وان المذاع علي فضائية النهار أنه تم بالفعل بيع حسام حسن ولن ينتقل اللاعب للزمالك . 

وقال  "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم".

وأكمل : سيحصل نادى سموحة على نصف المبلغ خلال الفترة الحالية والنصف الاخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولن ينتقل اللاعب إلى نادي الزمالك. 

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فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

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