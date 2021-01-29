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أخبار البلد

طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:07 م
بعثة الأهلى
بعثة الأهلى
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، عصر اليوم الجمعة، رحلة خاصة إلى العاصمة القطرية بالدوحة لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة على متن رحلة خاصة تسيرها مصر للطيران، وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة القاهرة، متوجهًا للعاصمة القطرية الدوحة للاستعداد للمباراة الأولى للأهلي في مونديال الأندية، ويشارك الأهلي في المونديال بصفته بطل افريقيا، فيما يشارك الدحيل بصفته مستضيف البطولة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية خلال الساعات الماضية، قبل رحلة قطر.
 
وَيستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه للحديث عن بعض الأمور الفنية الإيجابي منها والسلبي على مستوى الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.


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