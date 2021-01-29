لخدمة العاملين بالخارج.. الأهلي المصري يوقع اتفاقية خدمة التحصيل الالكتروني مع التأمينات الاجتماعية

وقع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اتفاقيه تعاون بهدف تفعيل خدمه التحصيل الالكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج وكافه الخدمات والمعاملات التأمينية والتي يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.

حضر حفل التوقيع الذي تم بالمركز الرئيسى للبنك الأهلي المصري كل من يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك ومحمد سعودي قطب وسامي عبد الهادى - نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولفيف من قيادات الهيئة وفرق العمل المسئولة بالبنك.





وعقب التوقيع أكد اللواء جمال عوض أن هذا البروتوكول يأتي بالتزامن مع التكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصري داخل وخارج حدود الوطن وتوفير كافة أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتيسير على جميع المتعاملين مع الهيئة وبصفة خاصة ابناء مصر المغتربين العاملين بالخارج وأيضًا لمواكبة التطور التكنولوجي والمتمثل في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأشار الى أنه بموجب هذا البرتوكول يُمكن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على ابناء الوطن من المصريين العاملين بالخارج والمؤمن عليهم وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة www.nosi.gov.eg اعتبارا من الاول من فبراير 2021 وذلك دون الحاجة إلى التنقل ما بين مقار الهيئة لمعرفة المبالغ المطلوبة والبنك لسداد الاستحقاقات مما يوفر وقت وجهد المتعاملين مع الهيئة للحصول على خدماتها مع العلم ان هذه تعد المرحلة الاولي من تطوير نظم التحصيل الخاصة بالهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.





و من جانبه صرح هشام عكاشه أن الاتفاقية تستهدف تدعيم التطوير الذى تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمنظومة الدفع و التحصيل بها وتحويلها الى منظومة متكاملة للسداد الالكتروني بالتزامن مع التكليفات الرئاسية وهو ما يندرج ضمن استراتيجية البنك الداعمة لخطط الدولة للتحول النقدي التي يوليها البنك أولوية قصوى خاصة في ضوء ما يمر به العالم حاليا من احداث وتبعات اثرت على منظومه التحصيل التقليدية ودفعت المؤسسات المالية والخدمية الى الإسراع بتفعيل خططها لإحلال قنوات السداد الإلكترونية البديلة لتحصيل مستحقاتها، وأشاد عكاشه بالتعاون والتنسيق بين مسئولي الهيئة والإدارات المعنية بالبنك الذين أسفرت دراستهم للاتفاقية عن وصولها الى افضل وسائل التطبيق.

مشيرا الى ان البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك العاملة في التحصيل الإلكتروني لمدفوعات التأمينات والتي يتم تقديمها للتحصيل عن طريق القنوات المختلفة والتي من بينها تحصيل الخدمة عن طريق فروع البنك وكذلك من خلال منظومة الــCPS والتي تعد احدي الخدمات الذاتية التي تمكن العملاء من سداد الاشتراكات المستحقة للخدمة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أي مكان بالعالم.