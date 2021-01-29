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حوادث

ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية للمهاجرين غير الشرعيين بالغربية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:39 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر .

وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، مقيمان بمحافظة الغربية) بإستغلال مكتب للسياحة العلاجية غير مرخص ملك أحدهما والكائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائهما المترددين عليهما من المهاجرين غير الشرعيين بغرض إدخال الغش والتدليس على السفارات الأجنبية لتسهيل إستخراج تأشيرات الدول الأجنبية .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأختام لجهات مختلفة – نماذج ومستندات خالية البيانات لجهات مختلفة – جوازات سفر بأسماء محددة – جهاز لاب توب يحوى العديد من النماذج والمستندات الحكومية والخاصة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته ملحق به طابعة ضوئية - ماكينة تصوير مستندات مجموعة من الأوراق والأحبار معدة لإستخدامها فى تزوير المستندات – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول يحويان العديد من المحادثات الدالة على مزاولة نشاطهما الإجرامى) ، بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإصطناع وترويج المحررات الرسمية والعرفية المزورة وإثبات بيانات ومهن على غير الحقيقة لإدخال الغش والتدليس على سفارات الدول الأجنبية حال التقدم لها بقصد تهريب المهاجرين غير الشرعيين للدول الأجنبية مقابل مبلغ مالية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
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