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محافظات

بالصور.. استمرار تمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية بالجليدر بمطروح

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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ايمن محمود
  

اكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح استمرار العمل لتمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية  بالجليدر بمدينة مرسي مطروح  تيسيرا علي المواطنين .

 واضاف انه تم حتى الآن تمهيد 10 ك تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بمنطقة الامام مالك وجاري العمل بمناطق الكيلو 2 و 4 وخلف موقف الاتوبيسات من خلال الجليدر لحين رصف هذه المناطق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية .

وأشار  رئيس مدينة مرسي مطروح إن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو تمهيد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح الشوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب . 

وأوضح  جاب الله إن تمهيد وتسوية الطرق الترابية سوف تساهم في دخول سيارات الاسعاف والحماية المدنية والتاكسي والسرفيس للعزب التي لم تدخلها من قبل ، وانتهاء لمعانة الاهالي بتلك المناطق عند حدوث كارثة بصعوبة التحرك بسهولة لانقاذ حياة المواطنين في حالات الطوارئ  .

وأكد رئيس المدينة إنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والاحياء  والمناطق الصحراوية  طبقا لاهمية المناطق والاولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين .

من ناحية اخري اكد  رئيس مدينة مرسي مطروح بانه تم الدفع بحملات مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة بشارع ليبيا والثانوية علي فترتين تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق . 

وأضاف  جاب الله بانه تم التحفظ علي السيارات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين وتم تحرير مخالفات للمحال التجارية وتوقيع غرامات علي المخالفين وسيتم تطبيق اقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . 

وأشار  علي  استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء علي ظاهرة اشغال الطريق المخالفة التي أدت الي احتلال الارصفة وترتب ذلك علي تكدس السيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم اشغال الطريق بالمخالفة للقانون وتطبيق أقصي عقوبة وغرامة علي كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا علي الشكل الحضاري والجمالي للمدينة .
بالصور.. استمرار تمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية بالجليدر بمطروح
بالصور.. استمرار تمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية بالجليدر بمطروح
بالصور.. استمرار تمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية بالجليدر بمطروح
بالصور.. استمرار تمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية بالجليدر بمطروح
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