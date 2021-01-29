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فن

شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
شهدت جنازة خبير التجميل محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الماضية، حضور عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم الفنان أمير كرارة.

وبدا على نجل الفنان أحمد السقا "ياسين السقا" حالة من الحزن الشديد وانهار فى البكاء على رحيل جده محمد الصغير. 

وكان جثمان الراحل محمد الصغير، قد وصل الى مسجد السلطان حسين من أجل صلاة  الجنازة وذلك بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة
شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة
شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة
شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة
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