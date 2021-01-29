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فن

شيماء مغربي تطرح أغنية يا عوض ربنا.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:03 م
شيماء مغربي
شيماء مغربي
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آيه عاطف
طرحت شيماء مغربي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "يا عوض ربنا" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انا عشت حياة صعبة عليا .. غير كل الناس الطبيعية .. ورضيت بنصيبي وقولت مسيره يعوضني .. وسامحت العمر اللي جارحني .. علي أمل الدنيا تفرحني .. تصالحني بحبك تاني وربنا يسعدني".

ولقيتك مادد ايدك ليا بتندهلي .. وفي غمضة عين اديتك قلبي اللي واجعني .. من أول يوم حسيتك واحد من اهلي .. يا عوض ربنا وحبيبي وحضني اللي سايعني".

"يا عوض ربنا" كلمات أحمد المالكي، الحان محمد عبية، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، انتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج فادي حداد.
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