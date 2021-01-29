إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية وردع المخالفين ..صور

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/١/٢٠٢١ وحتى ٢٩/١/٢٠٢١ ، وأسفرت الحملات عن إزالة (٥٦) حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١ فدان و١٢ قيراط و٢٢ سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.









كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (٤) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٢ قيراط و ٥ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٢٦) حالة تعدي علي مساحة ١٢ قيراط و ١٢ سهم، كما قام مركز زفتي بإزالة عدد (٥) حالات تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٦ قيراط و١٠ أسهم.





وفي ذات السياق ، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (١٥) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١١ قيراط و٢٠ سهم ، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعدي على مساحة ١ قيراط و١٨ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٣) حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٤ أسهم.





وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.





بينما في استجابة سريعة لطلب أهالي قرية شبرا النملة، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشكيل لجنة لمعاينة المجمع التنموي بقرية شبرا النملة ليكون بديلًا لمكتب بريد القرية، والذي يتم تطويره ضمن خطة تطوير شاملة لعدد ٤٦ مكتب بريد على مستوى المحافظة.



