لمحبي السيارات الياباني.. مقارنة بين نيسان قشقاي وإكس تيرا

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نيسان قشقاي

تحمل السيارة الكثير من عوامل الأمان حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وأنظمة توزيع ومساعدة الفرامل EBD و BA، بالإضافة إلى نظام مساعدة الشواهق والمنحدرات.





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نيسان أكس تيرا





تعتبر من أفضل موديلات نيسان والمميزة جدا عليها إقبال كبير في الخليج ، لديها الكثير من وسائل الأمان مثل فعلى سبيل المثال وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، مع جهاز منع السرقة، ومثبت الحركة ،ونظام التحذير من مغادرة خط المسار، ونظام مساعدة تنبيه السائق، ونظام التحذير من النقاط العمياء.





وتتمتع السيارة بمحرك بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي، ومحرك وحيد بأربع إسطوانات سعة 2.5 لتر ، كما أنه يولد قوة 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، مع عزم دوران 241 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.