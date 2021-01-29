صدى البلد يرصد لحظة تعاقد الاسماعيلي مع دراجان يوفيتش.. صور

انتهت منذ قليل جلسة إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع البوسنى دراجان يوفيتش ووكيله محمد عبد الجابر وتم الاتفاق على بنود العقد.









ورصد موقع "صدى البلد" صورا من الجلسة بين الاسماعيلي والمدرب الجديد دراجان ، ومدرب الأحمال الجديد جيفاد ساريتش.





واستقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تعيين يوفيتش مديرًا فنيًا للفريق، ومن المقرر أن يوقع اليوم على عقود قيادته للدراويش.

ويتابع يوفيتش لقاء الإسماعيلي وبيراميدز غدًا من المدرجات كما نوه موقع "صدى البلد" أمس الاول.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته مساء اليوم في حضور اللجنة الفنية للفريق.





