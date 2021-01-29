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رياضة

حكام مباراتي السبت.. محمد الصباحي يدير لقاء بيراميدز والإسماعيلي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:18 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي السبت: 

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز
محمد الصباحي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود عبدالسميع وأحمد رشدى وحكما رابعا أسامة اسماعيل وحكما للفيديو صبحي العمراوى ومساعده عمرو عايد.

مباراة المقاولون العرب وانبي 
سعيد حمزة حكما للساحة ويساعده الثنائى محمد صلاح عبدالفتاح وحسن رمضان وحكما رابعا حسام الجراحي وحكما للفيديو حسام عزب ومساعده حمادة القلاوى.
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