حكام مباراتي السبت.. محمد الصباحي يدير لقاء بيراميدز والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





جاءت الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي السبت:





مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

محمد الصباحي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود عبدالسميع وأحمد رشدى وحكما رابعا أسامة اسماعيل وحكما للفيديو صبحي العمراوى ومساعده عمرو عايد.





مباراة المقاولون العرب وانبي