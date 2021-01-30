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أخبار العالم

الجراد يغزو مكة المكرمة.. وتحرك عاجل من السلطات

السبت 30/يناير/2021 - 09:02 ص
جانب من المكافحة
جانب من المكافحة الليلية
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محمود نوفل
شهدت أجزاء من حي رنية بمنطقة مكة المكرمة بالسعودية، اجتياحا كبيرا لأسراب من الجراد الصحراوي، حيث انتشرت بشكل كثيف فوق المسطحات الخضراء والمزارع بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية. 

ومن جانبها، تحركت على الفور وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتكثيف تحركاتها وعملها لمكافحة أسراب الجراد، ‏وسط استعدادات مبكرة ومكثفة ‏لمكافحته‏ والحد من أضراره ‏على المزارع،‏ ‏وكذلك المنتجات الزراعية، حيث بدأت بعملية الرش منذ لحظة تلقيها البلاغ.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها قدمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ" لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط.

ولفت إلى أنها دعت أصحاب مزارع المواشي والنحل، للابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد ومواقع جثوم الأسراب، وذلك لتسهيل مهمة المكافحة، وعدم إشعال النيران من قبل أصحاب المزارع لأن ذلك يزيد من تشتيت الأسراب وانتشارها بالمحافظة مما يصعب السيطرة عليه.

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