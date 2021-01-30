إيران تعدم "دهقان" بتهمة قتل أعضاء الحرس الثوري.. وإدانة أممية

وفق ما ذكرت الوكالات الإعلامية الإيرانية، فقد أعدمت إيران متشددا من عرقية البلوش بعدما أدين بقتل أعضاء في الحرس الثوري بعد يوم من حث الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إنقاذ حياته.





وقال موقع "ميزان" إن جاويد دهقان، الذي قيل إنه زعيم جماعة جيش العدل، "أعدم شنقا لإطلاق النار على اثنين من الحرس قبل خمس سنوات في إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي".





وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا في تغريدة عبر "تويتر" إلى وقف إعدام دهقان.





وأدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعدام إيران 28 مدانا بينهم عدد من المسجونين من أقليات البلاد.





وكتب مكتب حقوق الإنسان : "ندين بشدة إعدام 28 شخصا على الأقل منذ منتصف ديسمبر الماضي، وبينهم أشخاص من الأقليات".





من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن دهقان حكم عليه بالإعدام بعد إدانته في محاكمة وصفتها المنظمة بـ"غير العادلة"، بتهمة الانتماء لجماعة مسلحة والمشاركة في كمين أسفر عن مقتل اثنين من رجال الحرس الثوري الإيراني.





وحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تنفذ ثاني أكبر نسبة من أحكام الإعدام في العالم بعد الصين.







