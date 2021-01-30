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مرأة

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

السبت 30/يناير/2021 - 12:38 م
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات أنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

ولفتت درة الأنظار في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست يمني مصطفي، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأبيض من دار الأزياء العالمية fendi ، وأكملت إطلالتها بجاكيت فورمال باللون الرمادي.

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وأنتعلت درة حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الرمادي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل مني جمال مكياجا مميزا كشف عن جمال ملامحها.

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