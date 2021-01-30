الزراعة تنفذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح

قال د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة أطلقت الحملة يوم 20 يناير الحالي وسوف تستمر حتى ٢٠٢١/٣/١٥ من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض.





يأتى ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح.

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وأضاف أنه سوف يتم مقاومة القوارض على حواف الجسور وحول زراعات القمح لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام حتى نهاية ديسمبر.



