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حوادث

تفاصيل مقتل سائق توك توك بالغربية

السبت 30/يناير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام من كشف ملابسات العثور على جثة سائق مركبة توك توك وضبط مرتكب الواقعة بالغربية.

تبلغ لمركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله من مدينة كفر الزيات إلى إحدى القرى بدائرة المركز، ثم قام عقب ذلك بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم إستولى على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وهرب، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول وأضاف ببيعه مركبة "التوك توك" إلى عميل له سىء النية (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بالإسكندرية) وتم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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