الشرقية: قافلة بيطرية بديرب نجم.. وتشميع مقهى ومصادرة 20 شيشة بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القري الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.





و أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالإشتراك مع إدارة ديرب نجم البيطرية بتنفيذ قافلة بيطرية بقرية طحا المرج التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 175 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل ل 45 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لعدد 56 رأس ماشية كما تم تجريع 430 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 615 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض وفحص وعلاج 380 طائر





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة ومسؤولي قسم الإشغالات من فض سرادق فرح بأحد شوارع المدينة ، فضلًا عن غلق وتشميع قاعه أفراح لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل القاعة حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق ومدير إدارة الأزمات ومسؤولي رخص المحلات برئاسه الحى بالمرور الميدانى بنطاق حى ثان الزقازيق مساءً لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأسفر المرور عن إيقاف نشاط كافتريا تُدار بدون ترخيص داخل أحد النقابات المهنية بمنطقة المساكن التعاونية ، فضلًا عن إستخدام أعلى عقار النقابة لإقامة أفراح وذلك بالمخالفة للقانون ، فتم غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



