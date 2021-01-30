قبل ساعات من افتتاحه.. شاهد أبرز الأعمال المشاركة بمعرض مبدعون خالدون









نشر أتيليه العرب للثقافة والفنون ، جاليري ضي، عددا من أبرز الأعمال التشكيلية لكبار الفنانين، المشاركة بمعرض "مبدعون خالدون" فى نسخته الثالثة، قبل ساعات من افتتاحه.





ويفتتح الفنان الدكتور أحمد نوار، فى السابعة من مساء اليوم السبت 30 يناير، النسخة الثالثة من معرض "مبدعون خالدون"، الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بمقره بالمهندسين، بحضور عدد كبير من التشكيليين والإعلاميين المصريين والعرب، وشباب المبدعين فى الرسم والتصوير والنحت، وشخصيات أكاديمية وإعلامية.





المعرض الثالث "مبدعون خالدون" بحسب تصريحات هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، يقام للفنانين الراحلين الرواد الذين لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية وبأسماء مختلفة عن كل دورة، ويستمر لمدة 20 يوما.





ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى – أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد –محمود أبو المجد – صبرى عبد الغنى- عايدة عبد الكريم –عفت ناجى – مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى – صلاح عبدالكريم –حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى احمد – ناجى شاكر- وديع شنودة – نعيمة الشيشنى- محمد الزاهد – محسن شعلان- زهران سلامة – كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم – محمد عبدالعال- مصطفى مشعل – بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين – رفعت أحمد- رؤوف رأفت – فايزة محمود – محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".



