بسبب كورونا.. الجزائر تمدد فرض الحجر الجزئي على 19 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، تمديد الحجر الجزئي الصحي على 19 ولاية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي ابتداء من غد، الأحد، لمدة 15 يوما، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت السلطات، إنه تقرر فرض الحجر على 19 ولاية جزائرية، وهي "باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان".





وفيما يخص الدولة، تقرر منع تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، لاسيما حفلات الزواج، وغيرها من الأحداث مثل التجمعات في الـمقابر.





كما تقرر منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.





وأكدت الحكومة أن هذه التدابير تأتي في إطار حرصها على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.