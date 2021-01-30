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حوادث

صور عارية ورسائل جنسية.. ضبط قوادة وفتاة ليل تروجان للدعارة على الإنترنت بالجيزة

السبت 30/يناير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وجود حساب بإسم إحدى الفتيات على أحد المواقع الإلكترونية تقوم من خلاله المعلنة بعرض صور لها ولبعض الفتيات وعبارات تفيد استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (صاحبة الحساب المشار إليه "لها معلومات جنائية") وبصحبتها إحدى السيدات بحوزتهما (مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول يحويان العديد من الصور والرسائل التى تؤكد نشاطهما الآثم).

بمواجهتهما اعترفتا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين بمقابل مادى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الآثم، وأضافت الأولى بتسهيل استغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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