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رياضة

فيفا يكشف عن مباراتين فى مونديال الأندية بدون وقت إضافي حال التعادل

السبت 30/يناير/2021 - 05:03 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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يسرى غازى
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التابعة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عن مباراتين لا يتم فى حال إنتهائهما بالتعادل اللجوء إلى الوقت الإضافي بل يتم الإحتكام إلى رميات الترجيح مباشرة.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الخميس المقبل فى افتتاحية مباريات مونديال الأندية.

وأكدت اللجنة المنظمة للمونديال أن مباراتين فقط في حال التعادل خلال مباريات كاس العالم للأندية لا يتم خلالهما اللجوء إلى الوقت الإضافي ويحتكم الفريقان مباشرة لرميات الجزاء الترجيحية وهما مباراة تحديد المركز الخامس ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التى تبدأ منافساتها يوم ٤ فبراير المقبل فى الدوحة آخر موعد لاستبدال اللاعبين ضمن صفوف الفرق المشاركة فى المونديال.

وقرر مسؤولو اللجنة المنظمة عن مونديال الأندية أن يكون اليوم السبت آخر موعد لكل الفرق المشاركة في كاس العالم للأندية لإجراء أي استبدال علي قائمة اللاعبين بشرط تقديم سبب مُقنع إلى الفيفا.

كما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الجمعة القادم آخر موعد لإستبدال أي لاعب بقائمة اى فريق مشارك فى المونديال بسبب الإصابة بمختلف مسمياتها أو تعرضه للإصابة بفيروس كورونا بشرط تقرير طبي معتمد من الفيفا.  

وتناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية، وجبة الإفطار صباح اليوم السبت داخل الغرف المخصصة لها، بفندق الاقامة، وذلك ضمن إجراءات  الكبسولة الطبية «العزل الصحي»، التي تطبقها اللجنة المنظمة للبطولة، ويخضع لها جميع أفراد البعثة منذ الوصول إلى مقر إقامة النادي في قطر، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة فور الوصول إلى مطار الدوحة أمس الجمعة.

وتنتظر بعثة الأهلي ظهور نتيجة المسحة الطبية؛ من أجل بدء فعاليات اليوم الأول لها في قطر، وفقا لتعليمات مشددة بشأن الالتزام بقواعد الكبسولة الطبية التي تتواجد بها البعثة منذ الوصول إلى قطر؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي  مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

يذكر أن المارد الأحمر سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية من قبل، ويشارك هذا العام للمرة السادسة في تاريخه.
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