"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر فبراير.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:





البرسيم المسقاوي :

•الأستمرار في الحش والري وفي ذلك الشهر يتم الإنتهاء من أخذ الحشة الثالثة.





•بدء التزهير في البرسيم الفحل لذا ينصح بتوفير مناحل قريبة من زراعات البرسيم الفحل لإنتاج البذرة لضمان الأنتاجية المرتفعة من محصول البذرة.





البرسيم الحجازي: