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اقتصاد

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

السبت 30/يناير/2021 - 06:16 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ الأسبوع الماضي.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه كمتوسط سعري لدي البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

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وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع  لدي بنك عودة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في  بنك التجاري وفا إيجيبت

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصر، أبوظبي الاول، المصرف الدوليAIB ، مصر،ABC ، العربي".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي اليوناني،الإسكندرية"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، كريدي أجريكول، HSBC،بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي،العقاري المصري العربي ، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،الأهلي المتحد،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي،أبوظبي التجاري، القاهرة،التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد"

وسجل اعلي  سعر  لـ الدولار مقابل   نحو 16.07 جنيه لشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
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