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فن

زوجة كريم فهمي تروج للسياحة من أمام الأهرامات.. صور

السبت 30/يناير/2021 - 09:42 م
دانيا البناوي زوجة
دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي
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محمد بدران
نشرت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة في منطقة الأهرامات بالجيزة".


وظهرت دانيا البناوي خلال الصورة بإطلالة رياضية جذابة وهي وسط الأهرامات وعلقت قائلة: "هذه ايجيبت ❤️"


وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.


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