صناع الخير: تطوير 4500 قرية بتكلفة 515 مليار جنيه حدث تاريخي

قال مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ، إن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أصبحت عامل رئيسي في نجاح مبادرة حياة كريمة، مطالبًا أن يكون هناك مشاركة مجتمعية من قبل الشباب في القرية والجهات المختصة والمعنية في المشروعات الخدمية داخل هذه القرى .





وأضاف " مصطفى زمزم " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه لأول مرة في التاريخ ، يُنظر للريف المصري بهذه النظرة الشاملة من حيث التنمية المستدامة، معقبًا : " سيسجل التاريخ عمل مشروع ريفي تنموي بهذا المنظر منذ أيام محمد علي"، مضيفًا أن المبادرة تعمل على تطوير 4500 قرية بتكلفة 515 مليار جنيه خلال 3 أعوام .





وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ، أن هجرة أهالي الريف للحضر ، خلق مناطق عشوائية ضخمة ، كنا نعاني منها خلال الـ 6 أعوام الماضية ، مشيرًا إلى ان التنمية التي تحدث من قبل الجهات المعنية في الدولة ستُحد من انتشار العشوائيات بشكل كبير للغاية ، قد يصل إلى حوالي 85% .





وأكمل " زمزم " ، أن المجتمع المدني كان يعاني من نقص في التخطيط الاستراتيجي الواضح ، وكان لا يستطيع أن يتدخل في مشروعات البنية التحتية أو البنية الأساسية ، بسبب المبالغ التي تحتاجها من أجل التنفيذ ، ولكن بوجود هذه المبادرة وبتوجيه من الرئيس السيسي تمكنا من تطوير الريف المصري.