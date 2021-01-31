لاعب بايرن ميونيخ السابق: أعرف الأهلي جيدا وأتوقع فوزه على الدحيل

صرح الألماني راينر مورر لاعب بايرن ميونيخ السابق بأنه يتوقع فوز الأهلي على الدحيل ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني، لكنه توقع أن يتم التتويج لصالح الفريق البافاري، رغم قناعته باحتمال وجود مفاجآت في عالم كرة القدم.





وقال مورر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أتوقع أن يفوز الأهلي على الدحيل ويلعب أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي."





وتابع: "أنا أعرف أن الأهلي فريق كبير وأعلم الكرة المصرية جيدًا، لكن بالتأكيد هناك فوارق بين إفريقيا وأوروبا لكن اللعب أمام أكبر أندية العالم شيء جيد جدا."





أما عن توقعاته بشأن البطولة، قال: "أنا أعلم بالطبع أن عالم كرة القدم فيه مفاجآت لكن هذه البطولة دائمًا ما كنت تذهب لأندية أوروبا، وخلال 12 عامًا ذهبت لفريق غير أوروبي مرة واحدة وكان من أمريكا اللاتينية."



