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أخبار العالم

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

الأحد 31/يناير/2021 - 05:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تنحى خمسة من محامي فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب جانبا قبل أكثر من أسبوع بقليل من الموعد المقرر لبدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية، وسط خلاف حول استراتيجيته القانونية. بحسب "سي إن إن".

لقد كان تطورًا مثيرًا في المحاكمة الثانية لعزل ترامب، الذي كافح للعثور على محامين مستعدين لتولي قضيته. والآن، مع تقديم المذكرات القانونية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة بعد أيام فقط، يتشبث ترامب بمزاعمه المتعلقة بتزوير الانتخابات ويجد نفسه فجأة بدون تمثيل قانوني.

وأضافت أنه لم يعد بوتش باورز وديبورا باربييه، اللذان كان من المتوقع أن يكونا اثنين من المحامين الرئيسيين، في الفريق. وقال مصدر مطلع على التغييرات إنه قرار مشترك لكليهما بترك الفريق القانوني. بصفته المحامي الرئيسي ، قام باورز بتجميع الفريق.

جوش هوارد، محامي نورث كارولينا الذي تمت إضافته مؤخرًا إلى الفريق، غادر أيضًا، وفقًا لمصدر آخر مطلع على التغييرات. لم يعد جوني جاسر وجريج هاريس،  من ولاية كارولينا الجنوبية أيضًا، متواجدين في القضية أيضًا.

قال شخص مطلع على المغادرين لشبكة CNN إن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات وأن الانتخابات سُرقت منه بدلًا من التركيز على شرعية إدانة رئيس بعد تركه لمنصبه. لم يكن ترامب متقبلًا للمناقشات حول كيفية المضي قدمًا في هذا الصدد.

لم يكن المحامون قد دفعوا أي رسوم مسبقة حتى الآن ولم يتم التوقيع على خطاب نوايا.

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